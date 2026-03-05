0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük T9549 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Lab. Pink Safir

Ağırlık : 0,52 Karat

Kesim : Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baharın taze enerjisini parmağınızda taşıyın; pembe safirin narin rengi, pırlantalarla işlenmiş bir çiçek formunda hayat buluyor. Beyaz altınla yakalanan kusursuz uyum, bu tasarımı hem feminen hem de neşeli bir zarafetin simgesi haline getiriyor. Romantizmi ve ışıltıyı sevenler için tasarlanmış, doğadan ilham alan bir mücevher şaheseri.