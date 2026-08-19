Altın Taşlı Çift Alyans
Ürün Kodu : M337325-M337324
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%0
70.924 TL
70.924 TL
PEŞİN FİYATINA 23.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Çift Alyans T10903
14 Ayar, Altın, 5.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkın en parıltılı sözü. Işığı her açıdan yansıtan özel taş dizilimiyle, hem tek başına güçlü hem birlikte kusursuz duran bir çift tasarımı.
Altın Taşlı Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 23.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.924 TL
70.924 TL
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