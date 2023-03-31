1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye T1918 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.68 gr

Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.17 Karat

Kesim : Radyant



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve zarif tasarıma sahip olan pırlanta yakut kolye, her kadının hayalindeki mücevher olabilir. Bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve size zarafet esintisi katacak.