Altın Gurmet Bileklik
Ürün Kodu : B363514
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%0
91.528 TL
91.528 TL
PEŞİN FİYATINA 30.509 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gurmet Bileklik T10579
14 Ayar, Altın, 8.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce işçiliği ve zamansız duruşuyla öne çıkan bu altın gurmet bileklik, her anınızda büyüleyici zarafetinizi tamamlar.
Altın Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 30.509 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
91.528 TL
91.528 TL
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