1.64 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T9562 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.64 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,54 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Lab. Morganit

Ağırlık: 1,1 Karat

Kesim: Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gün batımının en romantik tonu olan morganit, çevresini saran pırlanta güneş ışınlarıyla hayat buluyor. Rose altının sıcaklığıyla harmanlanan bu tasarım, parmağınızda bahar tazeliğinde bir zarafet sergiliyor. Duyguların en saf halini temsil eden bu yüzük, unutulmaz bir aşk hikayesinin en şık tanığı olmaya aday.