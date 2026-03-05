Altın Elibelinde Motifli Kolye T9617 Altın, 14 Ayar, 6,45 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elibelinde motifi, altının asil parıltısıyla boynunuzda yeniden hayat buluyor. Geleneksel motiflerin modern bir yorumu olan bu kolye, stilinize karakteristik bir derinlik ve güven katıyor. Köklerine bağlı ama modern bir duruş sergileyen kadınlar için benzersiz bir sembol.