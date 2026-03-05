Altın Elibelinde Motifli Kolye
Ürün Kodu : N173875
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63.172 TL
63.172 TL
PEŞİN FİYATINA 21.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Elibelinde Motifli Kolye T9617
Altın, 14 Ayar, 6,45 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elibelinde motifi, altının asil parıltısıyla boynunuzda yeniden hayat buluyor. Geleneksel motiflerin modern bir yorumu olan bu kolye, stilinize karakteristik bir derinlik ve güven katıyor. Köklerine bağlı ama modern bir duruş sergileyen kadınlar için benzersiz bir sembol.
Altın Elibelinde Motifli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.45 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Elibelinde Motifli Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Elibelinde Motifli Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Parfüm ve kimyasal ürünler altın kolyeye zarar verir mi?
5- Parfüm, deodorant ve kimyasallar altın alaşımıyla reaksiyona girerek yüzey kararmasına ya da matlaşmaya yol açabilir. Takınızı giymeden önce parfümünüzün tamamen kurumasını bekleyin. Yüzme ve banyo sırasında çıkarmak ise alaşım metallerinin uzun vadeli deniz ve klor etkisinden korunmasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Elibelinde Motifli Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.172 TL
63.172 TL
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