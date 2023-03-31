Altın Şans Trend Bileklik T831 Altın, 14 Ayar, 1.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafetin altın trend şans bilekliğiyle buluştuğu Lizay Pırlanta, size eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu zarif bileklik, estetik zarafetiyle göz kamaştırırken, altın trendiyle de adeta şansı yakalamanızı sağlıyor. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla öne çıkan bu bileklik, sizin için mükemmel bir seçim olacak. Şimdi siz de estetiği ve zarafeti bir arada yaşamak isteyenlerdenseniz, Lizay Pırlanta'nın Estetik Zarafet ile-Altın Şans Trend Bilekliği'ni keşfedin.