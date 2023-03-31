Altın Şans Trend Bileklik T831

Altın Şans Trend Bileklik
Ürün Kodu : B246486
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19.040 TL
19.040 TL
PEŞİN FİYATINA 6.347 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Şans Trend Bileklik T831Altın, 14 Ayar, 1.12 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik zarafetin altın trend şans bilekliğiyle buluştuğu Lizay Pırlanta, size eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu zarif bileklik, estetik zarafetiyle göz kamaştırırken, altın trendiyle de adeta şansı yakalamanızı sağlıyor. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla öne çıkan bu bileklik, sizin için mükemmel bir seçim olacak. Şimdi siz de estetiği ve zarafeti bir arada yaşamak isteyenlerdenseniz, Lizay Pırlanta'nın Estetik Zarafet ile-Altın Şans Trend Bilekliği'ni keşfedin.
Altın Şans Trend Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.12 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Şans Trend Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Şans Trend Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Şans Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.347 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.040 TL
19.040 TL
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