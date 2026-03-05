1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : DB08555
%0
195.048 TL
195.048 TL
PEŞİN FİYATINA 65.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik T9612
Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,59 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,54 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Rose altının romantik sıcaklığı ile beyaz altının asaletini buluşturan bu markiz bileklik, pırlantanın en narin formlarını sergiliyor. Markiz kesimin yarattığı optik derinlik, bileğinizde modern ve akışkan bir parıltı yaratıyor. Farklı altın tonlarının yarattığı bu harmonik kontrast, stilinize çok yönlü bir zarafet katıyor.
1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.59 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 1.54 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 65.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
195.048 TL
195.048 TL
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