1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik T9612 Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,59 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1,54 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Markiz Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Rose altının romantik sıcaklığı ile beyaz altının asaletini buluşturan bu markiz bileklik, pırlantanın en narin formlarını sergiliyor. Markiz kesimin yarattığı optik derinlik, bileğinizde modern ve akışkan bir parıltı yaratıyor. Farklı altın tonlarının yarattığı bu harmonik kontrast, stilinize çok yönlü bir zarafet katıyor.