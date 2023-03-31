0.39 Karat Pırlanta Çiçek Markiz Yüzük T3348 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.87 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve zarif Pırlanta Çiçek Markiz Yüzük, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Şıklığıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.