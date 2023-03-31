2.94 Karat Pırlanta Baget Bileklik T172 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.51 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadelik ve zarafetin buluştuğu Lizay marka pırlanta baget bileklik ile şıklığınızı tamamlayın. Eşsiz tasarımı ve kaliteli işçiliği ile dikkat çeken bu bileklik, her anınıza değer katmaya hazır. Siz de Lizay ile şıklığınızı taçlandırın.