Altın Taşlı Fil Küpe T10090 Altın, 14 Ayar, 1,13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güç, şans ve bilgeliğin simgesi olan fil figürü, bu özel küpede zarif detaylarla hayat buluyor. Işıltılı taşlarla zenginleştirilen tasarımı, günlük şıklığa anlamlı bir dokunuş katıyor. Hem modern hem de zamansız bir görünüm sunan bu küpe, stiline karakter katmak isteyenler için özel bir seçimdir.