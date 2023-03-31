0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T1857 Rose Altın, 14 Ayar, 2.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta kolye, rafine edilmiş ince zarafetiyle sizi büyüleyecek. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu kolye, her anınıza değer katacak. Sizi özel kılacak olan bu benzersiz pırlanta kolye, herkesin dikkatini çekecek. Şimdi, pırlanta kolye ile tarzınızı tamamlayın ve kendinizi özel hissedin.