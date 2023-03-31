0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe T330 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe ile Şıklığın Sırrını Keşfedin! Bu zarif ve etkileyici tasarım, her anınıza lüks ve stil katmak için tasarlandı. Siz de bu benzersiz pırlanta küpelerle göz kamaştırıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Şimdi alışverişe başlayın!