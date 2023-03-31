0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3424 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Yüzük, şıklığı ve göz kamaştırıcı tasarımıyla dikkat çeken bir parçadır. Bu özel yüzük, zarif ve etkileyici bir görünüm sunarak herkesin ilgisini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçim olan bu yüzük, herhangi bir kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Kaliteli malzeme ve özenli işçilikle üretilen bu pırlanta yüzük, hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada sunar. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu göz alıcı yüzüğü tercih edebilirsiniz.