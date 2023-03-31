Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye T1191 Altın, 8 Ayar, 1.22 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik ve zarif dokunuşların dengesi ile tasarladığı altın sonsuzluk kolye, şıklığınıza şıklık katacak. En özel anlarınızda size eşlik edecek bu kolye, pırlanta ifadesini en iyi şekilde yansıtıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasından altın sonsuzluk kolyeyi tercih ederek, tarzınızı tamamlayın.