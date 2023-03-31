Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye T1211 Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle Modern Elegans ile-Altın Anne ve Kız Kolye| Lizay Pırlanta, en değerli anılarınızı taşımanız için tasarlanmıştır. Bu altın kolye seti, zarafetinizi ve modern elegansınızı yansıtırken, Lizay Pırlanta kalitesiyle öne çıkar. Altın anne ve kız kolye seti, sevdiklerinizle aranızdaki bağı simgelerken, her bir parça, zarafeti ve şıklığı bir arada sunar. Lizay Pırlanta ile altın anne ve kız kolye setiyle, tarzınızı tamamlayın ve özel anılarınızı taşıyın.