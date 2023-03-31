Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye T1211

Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N098528
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19.516 TL
19.516 TL
PEŞİN FİYATINA 6.505 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye T1211Altın, 14 Ayar, 2.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafetle Modern Elegans ile-Altın Anne ve Kız Kolye| Lizay Pırlanta, en değerli anılarınızı taşımanız için tasarlanmıştır. Bu altın kolye seti, zarafetinizi ve modern elegansınızı yansıtırken, Lizay Pırlanta kalitesiyle öne çıkar. Altın anne ve kız kolye seti, sevdiklerinizle aranızdaki bağı simgelerken, her bir parça, zarafeti ve şıklığı bir arada sunar. Lizay Pırlanta ile altın anne ve kız kolye setiyle, tarzınızı tamamlayın ve özel anılarınızı taşıyın.
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.00 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Günlük kullanım için uygun mu?
5- Günlük kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kalması için deniz suyu, havuz suyu ve parfümden uzak tutulması önerilir. Hafif sabunlu su ile temizlenebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.505 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.516 TL
19.516 TL
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