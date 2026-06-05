0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186851
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%0
82.152 TL
82.152 TL
PEŞİN FİYATINA 27.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük T10235
Rose Altın, 14 Ayar, 5.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gizemli ve güçlü duruşuyla dikkat çeken yılan motifi, bu yüzükte modern bir yorum kazanıyor. Akıcı hatları sayesinde parmak üzerinde etkileyici bir görünüm oluştururken farklı tasarımıyla öne çıkıyor. Karakter sahibi mücevherlerden hoşlananlar için dikkat çekici bir seçimdir. Gerçek güç, sessizce hissedilen güçtür.
0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 27.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.152 TL
82.152 TL
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