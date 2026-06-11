Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R157352
%0
92.820 TL
92.820 TL
PEŞİN FİYATINA 30.940 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük T10333
Altın, 14 Ayar, 9,49 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah tonların güçlü duruşu, ışığı yansıtan taş detaylarıyla daha da dikkat çekici hale geliyor. Altın yüzeylerle oluşturulan kontrast, tasarımın maskülen karakterini ön plana çıkarıyor. Güçlü çizgiler ve modern detaylar, yüzüğün etkileyici görünümünü tamamlıyor.
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 30.940 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
92.820 TL
92.820 TL
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