Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337324
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%0
36.584 TL
36.584 TL
PEŞİN FİYATINA 12.195 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10892
14 Ayar, Altın, 2.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sonsuz sevgiyi parıltılı detaylarla taçlandıran Altın Taşlı Kadın Alyans, sevdiklerinize ömür boyu parmağında gururla ve aşkla taşıyacağı unutulmaz bir hediye.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.195 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.584 TL
36.584 TL
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