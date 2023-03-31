1.75 Karat Pırlanta Safir Kolye T1768 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.04 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif minimalizm esintisine sahip olan pırlanta safir kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecek. Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan bu kolye, mükemmel bir hediye seçeneği olabilir.