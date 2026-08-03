Altın Desenli Çift Alyans
Ürün Kodu : M325595-M325606
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%0
47.600 TL
47.600 TL
PEŞİN FİYATINA 15.867 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Çift Alyans T10666
14 Ayar, Altın, 3.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Her motifinde sevginizin izi var. Altın Desenli Çift Alyans, altının zamansız ışıltısını sanatsal dokunuşlarla buluşturuyor. Sıradışı bir şıklıkla bağlılığınızı taçlandırın.
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 15.867 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.600 TL
47.600 TL
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