1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe T9814 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.68 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.15 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0.93 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en derin mavisi, damla kesimin zarafetiyle kulağınızda süzülen birer damla ışığa dönüşüyor. Pırlantaların çevresini sardığı bu safirler, her türlü davette asilliğinizi ön plana çıkaracak büyüleyici bir derinliğe sahip. Altının soğuk ve pürüzsüz dokusuyla birleşen bu tasarım, ebedi bir güzelliğin imzası niteliğinde.