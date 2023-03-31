0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3257 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI.

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle zarafetin ahengi ile tasarlanmış olan Lizay Pırlanta'nın pırlanta tektaş yüzüğü, şıklığı ve zarifliği bir arada sunuyor. Bu özel tasarım yüzük, her anınıza değer katarken, sizin tarzınızı da yansıtacak.