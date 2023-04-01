Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe T3590 Altın, 14 Ayar, 0.92 gr



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Sanatsal zarafet ile süslenmiş, altın nazar boncuklu çocuk küpe modelleriyle çocuğunuzun şıklığını tamamlayın. Zarif tasarımları ve göz alıcı detaylarıyla dikkat çeken bu küpeler, çocuğunuzun tarzını yansıtacak. Hem şık hem de koruyucu özellikleriyle bilinen nazar boncukları, çocuğunuzun enerjisini ve pozitifliğini korumaya yardımcı olur. Çocuğunuzun güzelliğini ve zarafetini ön plana çıkaran altın nazar boncuklu çocuk küpeleri, her anı özel kılmak için ideal bir seçimdir.