0.01 Karat Pırlanta Ok Tragus Piercing T10223 Rose Altın, 14 Ayar, 0.18 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.01 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ok figürünün dinamik enerjisi, bu özel tasarıma modern bir karakter kazandırıyor. Minimal boyutuna rağmen dikkat çekici bir stil detayı oluşturan piercing, günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Sade görünümünü anlamlı bir sembolle tamamlıyor. Her yönünü bilen insanlar hedeflerine daha emin yürür.