0.01 Karat Pırlanta Ok Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00869
%0
5.256 TL
5.256 TL
PEŞİN FİYATINA 1.752 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.01 Karat Pırlanta Ok Tragus Piercing T10223
Rose Altın, 14 Ayar, 0.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.01 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Ok figürünün dinamik enerjisi, bu özel tasarıma modern bir karakter kazandırıyor. Minimal boyutuna rağmen dikkat çekici bir stil detayı oluşturan piercing, günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Sade görünümünü anlamlı bir sembolle tamamlıyor. Her yönünü bilen insanlar hedeflerine daha emin yürür.
0.01 Karat Pırlanta Ok Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 1.752 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.256 TL
5.256 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DR125249
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
Ürün Kodu : DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
20.640 TL
20.640 TL
Ürün Kodu : DN62742
0.46 Karat Pırlanta Markiz Kolye
%0
56.256 TL
56.256 TL