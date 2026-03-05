0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe T9601 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.66 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,28 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,03 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 1,45 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gecenin en parlak yıldızını andıran asil bir duruş sergileyen bu safir küpe, yüzünüze büyüleyici bir ışıltı katıyor. Beyaz altının zarafetiyle sarmalanan safir ve pırlantaların harmonisi, her harekette görkemli bir parıltı sunuyor. Hayatınızın en özel anlarını taçlandırmak ya da unutulmaz bir hediye sunmak için ustalıkla işlenmiş bu parça, zarafetin en rafine halini yansıtıyor.