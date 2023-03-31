0.69 Karat Pırlanta Baget Kolye T1641 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zariflik ile tasarlanmış, Pırlanta Baget Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz tasarım, sizin için özel olarak hazırlandı. Hemen satın alın ve tarzınıza zarafet katın.