0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe T2188 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.74 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan Lizay marka Pırlanta Trend Küpe. Şıklığıyla her anınıza değer katmaya hazır olan bu küpe, sizin için özel bir seçim olacak.