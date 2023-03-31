0.43 karat Elmas Tektaş Kolye
Ürün Kodu : DN11685
%0
87.264 TL
87.264 TL
PEŞİN FİYATINA 29.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.43 Karat Elmas Tektaş Kolye T1602
Rose Altın, 8 Ayar, 3.02 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.41 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarafetle Buluşun ile Elmas Tektaş Kolye, zarif ve şık bir görünüm için mükemmel bir seçenektir. Bu kolye, tek bir elmas taşıyla süslenmiştir ve her türlü kıyafete uyum sağlar. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu kolye, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Kendiniz için ya da sevdikleriniz için özel bir hediye olarak tercih edebileceğiniz Zarafetle Buluşun ile Elmas Tektaş Kolye, herkesin ilgisini çekecek ve beğenisini kazanacaktır.
0.43 karat Elmas Tektaş Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.02 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki elmas taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.43 karat ağırlığında elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.43 karat Elmas Tektaş Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.43 karat Elmas Tektaş Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.43 karat Elmas Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 29.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
87.264 TL
87.264 TL
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