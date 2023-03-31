0.43 Karat Elmas Tektaş Kolye T1602 Rose Altın, 8 Ayar, 3.02 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Zarafetle Buluşun ile Elmas Tektaş Kolye, zarif ve şık bir görünüm için mükemmel bir seçenektir. Bu kolye, tek bir elmas taşıyla süslenmiştir ve her türlü kıyafete uyum sağlar. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu kolye, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Kendiniz için ya da sevdikleriniz için özel bir hediye olarak tercih edebileceğiniz Zarafetle Buluşun ile Elmas Tektaş Kolye, herkesin ilgisini çekecek ve beğenisini kazanacaktır.