1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye T1903 Rose Altın, 14 Ayar, 2.56 gr Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.07 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve sade estetik ile tasarlanmış pırlanta damla yakut kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anın yıldızı olmanızı sağlayacak. Şimdi siz de bu eşsiz ve dikkat çekici kolye ile stilinizi tamamlayın.