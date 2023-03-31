0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3284 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle modern şıklık esintisi taşıyan bu pırlanta tektaş yüzük, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Her detayı özenle düşünülmüş olan bu yüzük, sade ve şık bir görünüm sunuyor. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Kaliteli malzemelerden üretilen ve özenle işlenen pırlanta taşıyla, her adımda size eşlik edecek bu yüzüğü hemen keşfedin.