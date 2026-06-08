0.15 Karat Pırlanta Ahtapot Trend Kolye
Ürün Kodu : DN11201
%0
37.512 TL
37.512 TL
PEŞİN FİYATINA 12.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.15 Karat Pırlanta Ahtapot Trend Kolye T10277
Rose Altın, 14 Ayar, 2.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: H
Berraklık : VS
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizin gizemli dünyasından ilham alan bu kolye, sıra dışı formuyla ilk bakışta dikkat çekiyor. Ahtapot figürünün kıvrımlı detayları, pırlantanın ışıkla buluşan zarif dokunuşlarıyla hayat kazanıyor. Eğlenceli olduğu kadar karakter sahibi bir görünüm sunarak stilinize farklı bir imza ekliyor.
0.15 Karat Pırlanta Ahtapot Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.512 TL
37.512 TL
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