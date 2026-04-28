1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T9907 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.27 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yoğun ışıltısıyla ilk bakışta etkileyen bu tamtur yüzük, güçlü ve iddialı bir görünüm sunuyor. Pırlantaların kusursuz dizilimi, tasarıma kesintisiz bir parlaklık kazandırıyor. Özel anları simgeleyen seçkin bir tasarım olarak öne çıkıyor. Bazen bir bakış, tüm hikâyeyi anlatmaya yeter.