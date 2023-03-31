0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T3493 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.36 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve modern pırlanta yarımtur yüzük, tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kaliteli tasarımı ve parıltılı taşıyla, herhangi bir görünümü güçlendirirken, zarafetinizi vurgular. Sizi özel kılan bu yüzük, her anınıza değer katar.