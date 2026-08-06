Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365426
%0
12.172 TL
12.172 TL
PEŞİN FİYATINA 4.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik T10790
14 Ayar, Altın, 1.12 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzü motiflerinin ve dinamik zincir hatlarının mükemmel harmonisi! Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik, göz alıcı katmanlı duruşuyla görünümünüzü öne çıkarıyor.
Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.172 TL
12.172 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N182447
Altın Taşlı Yıldız Kolye
26.520 TL
Ürün Kodu : E1147613
Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe
%0
16.728 TL
16.728 TL
Ürün Kodu : R092160
Altın Yıldız Taşlı Yüzük
%0
20.740 TL
20.740 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL