Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R081402
%0
131.852 TL
131.852 TL
PEŞİN FİYATINA 43.951 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük T10330
Altın, 14 Ayar, 13,48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lapis lazulinin büyüleyici mavi tonları, bu yüzüğe asil ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Taşın doğal dokusu, altının sıcak yansımalarıyla birleşerek dikkat çekici bir uyum oluşturuyor. Derin renk geçişleri, tasarımın karakterini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.
Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 43.951 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
131.852 TL
131.852 TL
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