0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe T2157 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık :0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İncelik ve estetiği bir araya getiren Pırlanta Baget Küpe, pırlanta ile göz kamaştırıyor. Şıklığıyla dikkat çeken bu ürün, her tarza ve her ortama uyum sağlayacak bir seçenek sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu mücevheri tercih edebilirsiniz.