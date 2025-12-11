0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
Ürün Kodu : DNT1251
%0
44.664 TL
44.664 TL
PEŞİN FİYATINA 14.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9395
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.00 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.30 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti ve gücü aynı anda hissettiren bu özel tasarım, pırlantanın en karakteristik halini temsil ediyor. Özenle seçilmiş taşın berraklığı, usta ellerde hayat bulan yuva tasarımıyla birleşerek boynunuzda görkemli bir duruş sergiliyor. Şıklığını pırlantanın büyüsüyle mühürlemek isteyenlere.
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.00 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.3 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir kutuda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.664 TL
44.664 TL
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