1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T2396 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.72 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta zümrüt küpe ile şıklık esintisi yaşayın. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu küpe, her görünümünüze zarafet katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu muhteşem küpeyi tercih edin.