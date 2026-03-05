Altın Yıldız Trend Kolye T9623 Altın, 14 Ayar, 6,16 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist bir estetiğin en parlak hali olan bu yıldız kolye, altının saf ışığını boynunuza taşıyor. Sade ama etkileyici yapısıyla her türlü kombinle bütünleşen bu parça, zarafeti detaylarda arayanların vazgeçilmezi olacak. Kendi içindeki ışığı dışarıya yansıtmak isteyenler için zamansız bir parıltı.