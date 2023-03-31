0.51 Karat Elmas Kolye
Ürün Kodu : DN13007
%0
55.968 TL
55.968 TL
PEŞİN FİYATINA 18.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.51 Karat Elmas Kolye T1591
Rose Altın, 8 Ayar, 3.16 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.51 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu Elmas Kolye, ince estetik güzellik izleriyle benzersiz bir parçadır. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu kolye, sizin için özel bir hediye seçeneği olabilir veya kendi tarzınızı yansıtabileceğiniz bir aksesuar olabilir. Bu eşsiz tasarım kolye, herkesin ilgisini çekecek ve sizi farklı kılacaktır.
0.51 Karat Elmas Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.16 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki elmas taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.51 karat ağırlığında elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.51 Karat Elmas Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.51 Karat Elmas Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.51 Karat Elmas Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.968 TL
55.968 TL
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