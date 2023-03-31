0.51 Karat Elmas Kolye T1591 Rose Altın, 8 Ayar, 3.16 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu Elmas Kolye, ince estetik güzellik izleriyle benzersiz bir parçadır. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu kolye, sizin için özel bir hediye seçeneği olabilir veya kendi tarzınızı yansıtabileceğiniz bir aksesuar olabilir. Bu eşsiz tasarım kolye, herkesin ilgisini çekecek ve sizi farklı kılacaktır.