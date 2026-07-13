Altın Yıldızlı Baget Halhal
Ürün Kodu : H001474
%0
18.088 TL
18.088 TL
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldızlı Baget Halhal T10526
14 Ayar, Altın, 1.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget kesimin net hatları, gökyüzünün ışıltılı formuyla benzersiz bir denge oluşturuyor. Geometrik ışıltılar tasarıma modern ve iddialı bir görünüm kazandırırken, zarif zincir yapısı estetik bir duruş sergiliyor. Şıklığına modern bir yön vermek isteyenler için rafine bir dokunuş.
Altın Yıldızlı Baget Halhal
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.088 TL
18.088 TL
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