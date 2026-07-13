Altın Yıldızlı Baget Halhal T10526 14 Ayar, Altın, 1.66 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget kesimin net hatları, gökyüzünün ışıltılı formuyla benzersiz bir denge oluşturuyor. Geometrik ışıltılar tasarıma modern ve iddialı bir görünüm kazandırırken, zarif zincir yapısı estetik bir duruş sergiliyor. Şıklığına modern bir yön vermek isteyenler için rafine bir dokunuş.