Altın Su Yolu Yaprak Gerdanlık T1171 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.23 gr



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İnce modern çizgilere sahip altın zincir gerdanlık, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu ürün, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. İnce işçilik ve kaliteli malzeme kullanılarak tasarlanan bu gerdanlık, özel günlerinizde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Lizay ile tarzınızı tamamlayın ve dikkatleri üzerinize çekin.