Altın Yonca Halka Küpe T2045 Altın, 14 Ayar, 2.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Yonca Halka Küpe, göz alıcı ayrıntılarıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Bu şık ve zarif tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve size benzersiz bir görünüm kazandıracaktır. Altın rengiyle uyumlu olan bu halka küpe, her yaş grubuna hitap eden bir stil sunar. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu küpe, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanabileceğiniz bir parçadır. Altın Şans Halka Küpe ile tarzınızı tamamlayın ve her adımda şıklığınızı konuşturun.