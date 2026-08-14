Altın Doç Taşlı Gerdanlık
Ürün Kodu : N182180
%0
214.608 TL
214.608 TL
PEŞİN FİYATINA 71.536 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Doç Taşlı Gerdanlık T10853
14 Ayar, Altın, 19.75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Boyun kavisini pürüzsüzce saran esnek yapısıyla Altın Doç Taşlı Gerdanlık, tüy kadar hafif ergonomisi sayesinde gün boyu konforlu bir ihtişam vadediyor.
Altın Doç Taşlı Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 71.536 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
214.608 TL
214.608 TL
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