0.01 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing T10224 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.25 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.01 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif sembollerinden biri olan çiçek motifi, bu tasarımda incelikle hayat buluyor. Pırlantanın ışığıyla tamamlanan detaylar, kulağa feminen ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Günlük stilinize romantik bir dokunuş ekleyen özel bir parçadır. En güzel çiçekler bazen ışıkla açar.