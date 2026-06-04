0.01 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00887
%0
7.032 TL
7.032 TL
PEŞİN FİYATINA 2.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.01 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing T10224
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.25 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.01 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en zarif sembollerinden biri olan çiçek motifi, bu tasarımda incelikle hayat buluyor. Pırlantanın ışığıyla tamamlanan detaylar, kulağa feminen ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Günlük stilinize romantik bir dokunuş ekleyen özel bir parçadır. En güzel çiçekler bazen ışıkla açar.
0.01 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 2.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.032 TL
7.032 TL
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