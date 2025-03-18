Altın Minimal Taş Detaylı Trend Küpe T5454 Altın, 14 Ayar, 3.19 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Oval Yan Taşlı Halka Küpe, zarif oval formu ve yan taş detaylarıyla ışıltılı bir şıklık sunuyor. Klasik halka tasarımına modern bir dokunuş katan bu aksesuar, günlük ve özel kombinlerinize sofistike bir hava katarken, stilinize zarafet ve göz alıcı bir ışıltı ekliyor.