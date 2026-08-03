Altın Üç Renkli Çift Alyans
Ürün Kodu : M325704-M325693
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%0
46.988 TL
46.988 TL
PEŞİN FİYATINA 15.663 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Üç Renkli Çift Alyans T10667
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 3.29 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sarı, beyaz ve rose altının büyüleyici uyumu... Altın Üç Renkli Çift Alyans, aşkın farklı duygularını tek bir tasarımda buluşturuyor. Birlikteliğinizi bu zengin ışıltıyla taçlandırın.
Altın Üç Renkli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 15.663 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.988 TL
46.988 TL
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