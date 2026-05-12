0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : DB16149
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27.936 TL
27.936 TL
PEŞİN FİYATINA 9.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik T10195
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.87 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce ve zarif tasarımıyla öne çıkan bu bileklik, bileğinize sade bir ışıltı kazandırıyor. Pırlanta detayları tasarıma sofistike bir dokunuş katarken, minimal görünümü sayesinde her stile uyum sağlıyor. Günlük kullanım için zamansız bir şıklık sunuyor. En güzel detaylar, yalnızca dikkatli bakanların fark ettiği detaylardır.
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1,87 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.04 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve VS- SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın bileklikleri temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 9.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.936 TL
27.936 TL
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