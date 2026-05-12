0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik T10195 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.87 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce ve zarif tasarımıyla öne çıkan bu bileklik, bileğinize sade bir ışıltı kazandırıyor. Pırlanta detayları tasarıma sofistike bir dokunuş katarken, minimal görünümü sayesinde her stile uyum sağlıyor. Günlük kullanım için zamansız bir şıklık sunuyor. En güzel detaylar, yalnızca dikkatli bakanların fark ettiği detaylardır.