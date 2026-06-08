0.91 Karat Pırlanta Trend Kolye T10303 Rose Altın, 14 Ayar, 5.03 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.57 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.34 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Akıcı formu ve ışıldayan detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, hareket hissini zarif bir tasarımla buluşturuyor. Sarmal akan taşları tasarıma dinamizm katarken, ışıltılarıyla görünümü daha da etkileyici hale getiriyor. Modern çizgilerden hoşlananlar için güçlü bir seçimdir.