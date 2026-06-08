0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65694
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%0
115.776 TL
115.776 TL
PEŞİN FİYATINA 38.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.91 Karat Pırlanta Trend Kolye T10303
Rose Altın, 14 Ayar, 5.03 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.57 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.34 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı formu ve ışıldayan detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, hareket hissini zarif bir tasarımla buluşturuyor. Sarmal akan taşları tasarıma dinamizm katarken, ışıltılarıyla görünümü daha da etkileyici hale getiriyor. Modern çizgilerden hoşlananlar için güçlü bir seçimdir.
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 38.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
115.776 TL
115.776 TL
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